Вычислите (-1)/13-(-1)/15+(-1)/17
Математика
Вычислите (-1)/13-(-1)/15+(-1)/17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-13+15-17=-15 $$$$$$$$
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