Будь ласка перекладіть такі речення (не через перекладач): 1. Молодь України часто стикається з проблемами трудовлаштування 2. Батьки приділяють менше уваги моральним цінностям суспільства 3. Багато молодих людей заробляють...
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Будь ласка перекладіть такі речення (не через перекладач): 1. Молодь України часто стикається з проблемами трудовлаштування 2. Батьки приділяють менше уваги моральним цінностям суспільства 3. Багато молодих людей заробляють гроші зарубежем 4. Інколи молодь мусить запитувати поради старшого покоління 5. Щоб вирішити окремі, або деякі проблеми, молоді люди покладаються на себе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Ukrainian youth faces the problems of employment. 2Parents pay less attention to the moral values of the society. 3A lot of young people earn money abroad. 4Sometimes the youth has to ask advices of the old generation people . 5To solve some problems,young people hope for themselves.
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