Будь ласка перекладіть такі речення (не через перекладач): 1. Молодь України часто стикається з проблемами трудовлаштування 2. Батьки приділяють менше уваги моральним цінностям суспільства 3. Багато молодих людей заробляють...

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Будь ласка перекладіть такі речення (не через перекладач): 1. Молодь України часто стикається з проблемами трудовлаштування 2. Батьки приділяють менше уваги моральним цінностям суспільства 3. Багато молодих людей заробляють гроші зарубежем 4. Інколи молодь мусить запитувати поради старшого покоління 5. Щоб вирішити окремі, або деякі проблеми, молоді люди покладаються на себе

Автор: Гость