Помогите решить уравнение 800-(у*8-20)=100 пожайлуста,завтра здавать!!!
Математика
Помогите решить уравнение 800-(у*8-20)=100 пожайлуста,завтра здавать!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-(y*8-20)=100 y*8-20=800-100 8y-20=700 8y=700+20 8y=720 y=720:8 y=90 только пишется ,,сдавать" так как приставка ,,с", потом пригодится)
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