Написать сочинение на тему Витамины-помощники нашего здоровья на казахском языке.
Қазақ тiлi
Написать сочинение на тему Витамины-помощники нашего здоровья на казахском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витамин адам агзасына ауадай кажет, ойткен ар витаминнын оз орны бар .Витаминсыз адам ауруга шалдыгып алсирейди.Витаминди калай алуга болады?деп сурасаныз витаминдерди биз жейтин азык туликтерден аламыз.Мысалы сут тагамдары калций береди суйектерин мыкты болады ,онын ишине витамин Д мен Е бар. Тагы витаминдер жемистерде коп.Жемистерди коп жесен витаминдеринде коп болады деген соз. Витаминдердын адам агзасында болуы оте манызды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновременно на встречу др??г другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12 км/ч, другой - 16...
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Выразите числа в виде приближенного умножения десятичной д??оби до сотых 4/29 и 2 6/31 (2 целых 6 тридцать первых)
Биология
Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу о выращивание растений путём вегетативного размножения.
Английский язык