Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновременно на встречу др??г другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12 км/ч, другой - 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через два часа.

Математика

Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновременно на встречу др??г другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12 км/ч, другой - 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через два часа.

Автор: Гость