Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновременно на встречу др??г другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12 км/ч, другой - 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через два часа.
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли одновременно на встречу др??г другу два лыжника. Один шёл со скоростью 12 км/ч, другой - 16 км/ч. Какое расстояние будет между лыжниками через два часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*2=24(1) 2)16*2=32(2) 3)32-24=8 км расстояние черед два часа
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