Приведите три примера существительных с суффиксами ун,к,лк
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Приведите три примера существительных с суффиксами ун,к,лк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Болтун, бегун,ведун,ворчун,лгун Лк: Молотилка.сеялка, грелка, копилка К: Ручка, ножка, книжка, морковка, остановка,
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