Сравнительная характеристика средиземного и беренцова морей

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Средизе́мное мо́ре — средиземное, межматериковое море Атлантического океана, соединяющееся с ним на западе Гибралтарским проливом. Средняя температура воды на поверхности в феврале понижается с С. на Ю. от 8—12 до 17 °С в вост. и центр. частях и от 11 до 15 °С на 3 Площадь 2500 тыс. км². Объём воды 3839 тыс. км³. Средняя глубина 1541 м, максимальная — 5121 м. Фауна Средиземного моря характеризуется большим видовым разнообразием, однако число представителей отд. видов невелико. Встречаются раки, один вид тюленей (белобрюхий тюлень) ; морской черепахи. Рыб 550 видов (скумбриевые, сельдевые, анчоусовые, кефали, корифеновые, тунцы, пеламиды, ставриды и др.) . Около 70 видов рыб-эндемики, в том числе скаты, виды хамсы, бычков, мор. собачек, губана и рыбы-иглы. Из съедобных моллюсков наибольшее значение имеют устрица, средиземноморско-черноморская мидия, морской финик. Из беспозвоночных распространены осьминоги, кальмары, сепии, крабы, лангуст; многочисленны виды медуз, сифонофор; в некоторых районах, особенно в Эгейском море, обитают губки и красный коралл.