Помогите пожалуйста решить задачу номер 163
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу номер 163
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20*16=320 ( квартир в доме ) 2) 27+54=81 ( однокомнатных и двухкомнатных ) 3) 320-81=239 ( трёхкомнатных ). Ответ: 239 трёхкомнатных квартир.
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