Верны-ли утверждения,отметьте так,если верно +,если неверно,то - : 1)Окраска красны?? водорослей является приспособлением к фотосинтезу 2)Водорослям называют любые растения ,обитающие в воде 3)Все мхи относятся к низшим раст...
Биология
Верны-ли утверждения,отметьте так,если верно +,если неверно,то - : 1)Окраска красны?? водорослей является приспособлением к фотосинтезу 2)Водорослям называют любые растения ,обитающие в воде 3)Все мхи относятся к низшим растениям 4)Для однодольных растений характерны сложные листья 5)растения не способны усваивать свободный азот
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