Верны-ли утверждения,отметьте так,если верно +,если неверно,то - : 1)Окраска красны?? водорослей является приспособлением к фотосинтезу 2)Водорослям называют любые растения ,обитающие в воде 3)Все мхи относятся к низшим раст...

Биология

Верны-ли утверждения,отметьте так,если верно +,если неверно,то - : 1)Окраска красны?? водорослей является приспособлением к фотосинтезу 2)Водорослям называют любые растения ,обитающие в воде 3)Все мхи относятся к низшим растениям 4)Для однодольных растений характерны сложные листья 5)растения не способны усваивать свободный азот

Автор: Гость