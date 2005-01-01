Сравни задачи и их решения номер 18 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 руб. ??колько стоят 5 таких наборов 28 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 сколько таких наборов бумаги можно купить на 60 руб.

Математика

Сравни задачи и их решения номер 18 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 руб. ??колько стоят 5 таких наборов 28 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 сколько таких наборов бумаги можно купить на 60 руб.

Автор: Гость