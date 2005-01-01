Сравни задачи и их решения номер 18 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 руб. ??колько стоят 5 таких наборов 28 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 сколько таких наборов бумаги можно купить на 60 руб.
Математика
Сравни задачи и их решения номер 18 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 руб. ??колько стоят 5 таких наборов 28 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 сколько таких наборов бумаги можно купить на 60 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80:8*5=50 рублей стоят 5 таких наборов 2) 80:8=10 рублей стоит 1 набор 60:10=6 наборов можно купить на 60 рублей
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