Решите пожалуста срочно номера(16,17,18,19 ,20,21. пожалуйста умоляю

Гость: Гость:

16. а)120; б)150; в) 198 17. Биссектриса делит угол пополам. Следовательно образуются 2 равных угла. Самый большой угол - развёрнутый, он равен 180 градусам. Если биссектриса образует со сторонами углы больше 90 градусов, следовательно угол равен больше 180 градусов. Что невозможно. 18. Если луч делит угол на два равных угла, следовательно он является биссектрисой. 19. Угол между биссектрисами смежных углов равен 90 градусов. Смежные углы в сумме дают 180 градусов. Биссектрисы делят каждый из них пополам. Сумма двух разных половин равна 90 . 20. Вертикальные углы образованы двумя пересекающимися прямыми и равны. Биссектрисы делят эти углы пополам. Образуются 2 пары углов, которые в свою очередь равны. Они тоже вертикальные, а значит образованы пересекающимися прямыми. Следовательно биссектрисы лежат на одной из этих прямых 21. Если я правильно поняла задание то: а) 25 б) 45 в) 75