Номер14 15 16 (пожалуйста не пишите посмотреть в интернете, он у меня не работает)
Окружающий мир
Номер14 15 16 (пожалуйста не пишите посмотреть в интернете, он у меня не работает)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:глубокая корневая система. 15: черное море. 16: название расположение Азас Тыва Алтайский зап. рес. Алтай. Астраханский зап. Астрахань Байкало-ленский Икрутская обл. Басеги Пермский край. Надеюсь я, что помогла.
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