Порожний грузовой автомобиль массой 4т начал движение с ускорением 0,3м/с2.Какова м??сса груза,принятого автомобилем,если при той же силе тяги он трогается с места с ускорение 0,2м/с2?

Физика

Порожний грузовой автомобиль массой 4т начал движение с ускорением 0,3м/с2.Какова м??сса груза,принятого автомобилем,если при той же силе тяги он трогается с места с ускорение 0,2м/с2?

Автор: Гость