Порожний грузовой автомобиль массой 4т начал движение с ускорением 0,3м/с2.Какова м??сса груза,принятого автомобилем,если при той же силе тяги он трогается с места с ускорение 0,2м/с2?
Физика
Порожний грузовой автомобиль массой 4т начал движение с ускорением 0,3м/с2.Какова м??сса груза,принятого автомобилем,если при той же силе тяги он трогается с места с ускорение 0,2м/с2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1*a1=(m1+m2)*a2 m1+m2=m1*a1/a2 m2=(m1*a1/a2)-m1=(4*0,3/0,2)-4=2 т
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