Сказка о цене салтане,о сыне его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтано??иче и о прекрасной царевне лебеди. разделить сказку на части
Литература
Сказка о цене салтане,о сыне его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтано??иче и о прекрасной царевне лебеди. разделить сказку на части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.О царе Салтане,2. о сыне Салтана его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтановиче 3. о прекрасной царевне лебеди.
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