Найдите произведение чисел 0,25 и 4

Математика
Найдите произведение чисел 0,25 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение- это умножение чисел  0,25 и 4.  0,25*4=1
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