Как зовут коня никита добрынича
Литература
Как зовут коня никита добрынича
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Гость:
Не конь а лошадь звали Бурушка-Каурушка
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