Определение слова прикладное
Литература
Определение слова прикладное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так говорят про то, что имеет чисто практическое значение, применение, которое может найти приложение на практике.Прикладные знания. Прикладные науки. Прикладная механика
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