Верны сябар ,зайка палахлiвае вызначыць род назоунiкау
Беларуская мова
Верны сябар ,зайка палахлiвае вызначыць род назоунiкау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сябар (м.р.) , зайка(м.р.)
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