Вертикальный теплоизолированный сосуд, в котором находится одноатомный газ, закрыт поршнем массы М. В сосуде включают нагреватель мощности N, и поршень начинает медленно сдвигаться вверх. За какое время t он поднимется на высот...

Физика

Вертикальный теплоизолированный сосуд, в котором находится одноатомный газ, закрыт поршнем массы М. В сосуде включают нагреватель мощности N, и поршень начинает медленно сдвигаться вверх. За какое время t он поднимется на высоту H относительно начального положения? Теплоёмкостью поршня и тpением пренебречь. Атмосферное давление отсутствует. Площадь поршня S.

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