Литр чистой воды весит 1кг.Мёд вдвое тяжелее воды.Какова масса мёда,налитого а лит??овую банку? Что легче:2 литра мёда или 3 литра воды?

Математика

Литр чистой воды весит 1кг.Мёд вдвое тяжелее воды.Какова масса мёда,налитого а лит??овую банку? Что легче:2 литра мёда или 3 литра воды?

Автор: Гость