Литр чистой воды весит 1кг.Мёд вдвое тяжелее воды.Какова масса мёда,налитого а лит??овую банку? Что легче:2 литра мёда или 3 литра воды?
Математика
Литр чистой воды весит 1кг.Мёд вдвое тяжелее воды.Какова масса мёда,налитого а лит??овую банку? Что легче:2 литра мёда или 3 литра воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 кг мёда в литровой банке. 2) 2 литра мёда тяжелее воды в 3-х литровой банке
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