Скласти сенкан до слова шабля

Українська мова
Скласти сенкан до слова шабля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шабля У бої швидка Ворогів усих здолає захищатись козакам допомагає
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