Найди площадь фигуры, нарисован прямоугольник со сторонами 13дм и 6 дм. и в этом пря??оугольнике еще прямоугольник со сторонами 4дм и 2 дм.

Математика

Найди площадь фигуры, нарисован прямоугольник со сторонами 13дм и 6 дм. и в этом пря??оугольнике еще прямоугольник со сторонами 4дм и 2 дм.

Автор: Гость