Найди площадь фигуры, нарисован прямоугольник со сторонами 13дм и 6 дм. и в этом пря??оугольнике еще прямоугольник со сторонами 4дм и 2 дм.
Математика
Найди площадь фигуры, нарисован прямоугольник со сторонами 13дм и 6 дм. и в этом пря??оугольнике еще прямоугольник со сторонами 4дм и 2 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13*6+4*2=86дм в квадрате
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