Реши уравнение 3 умножить (икс плюс ) вычитаем 23 равно 16

Математика
Реши уравнение 3 умножить (икс плюс ) вычитаем 23 равно 16
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Гость:
3 умножить на (7+6)-23=16
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