Перелётные птицы за сутки преодолевают расстояние 200-300 км. сколько км пролетит ст??я птиц за 12 часов?

Математика

Перелётные птицы за сутки преодолевают расстояние 200-300 км. сколько км пролетит ст??я птиц за 12 часов?

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