Перелётные птицы за сутки преодолевают расстояние 200-300 км. сколько км пролетит ст??я птиц за 12 часов?
Математика
Перелётные птицы за сутки преодолевают расстояние 200-300 км. сколько км пролетит ст??я птиц за 12 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 12 часов стая птиц пролетит 100-150 км.
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