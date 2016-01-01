Помогите. Веревку длины 1 и веревку длины 2 разрезали на несколько частей каждую. ??се части оказались равными по длине. Сколько могло получиться частей?
Алгебра
Помогите. Веревку длины 1 и веревку длины 2 разрезали на несколько частей каждую. ??се части оказались равными по длине. Сколько могло получиться частей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016 , т.к. больше всего подходит под формулу 3n(1n+2n)
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