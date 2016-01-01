Помогите. Веревку длины 1 и веревку длины 2 разрезали на несколько частей каждую. ??се части оказались равными по длине. Сколько могло получиться частей?

Алгебра

Помогите. Веревку длины 1 и веревку длины 2 разрезали на несколько частей каждую. ??се части оказались равными по длине. Сколько могло получиться частей?

Автор: Гость