В коробке лежало несколько карандашей. Красных было неизвестно, но мы знаем что их на 3 больше чем жёлтых, но жёлтых мы тоже не знаем сколько их, но нам известно что их на 11 больше чем синих, но синих мы знаем сколько их, их б...

Математика
В коробке лежало несколько карандашей. Красных было неизвестно, но мы знаем что их на 3 больше чем жёлтых, но жёлтых мы тоже не знаем сколько их, но нам известно что их на 11 больше чем синих, но синих мы знаем сколько их, их было 1245. Сколько всего карандашей если их ещё и в 5 раз больше чем жёлтых и синих вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтых=1245+11=1256 красных=1256+3=1259 всего=(1245+1256+1259)×5=3760×5=18800 ответ: всего 18800 к.
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