В коробке лежало несколько карандашей. Красных было неизвестно, но мы знаем что их на 3 больше чем жёлтых, но жёлтых мы тоже не знаем сколько их, но нам известно что их на 11 больше чем синих, но синих мы знаем сколько их, их б...
Математика
В коробке лежало несколько карандашей. Красных было неизвестно, но мы знаем что их на 3 больше чем жёлтых, но жёлтых мы тоже не знаем сколько их, но нам известно что их на 11 больше чем синих, но синих мы знаем сколько их, их было 1245. Сколько всего карандашей если их ещё и в 5 раз больше чем жёлтых и синих вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтых=1245+11=1256 красных=1256+3=1259 всего=(1245+1256+1259)×5=3760×5=18800 ответ: всего 18800 к.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь три предложения с любыми словосочетаниями. умчаться вскачь, забыть напр??чь, ударить наотмашь, выйти замуж, упасть навзничь, уйти прочь, ...
Математика
Из пункта Аи В расстояние между которыми 30км одновременно в одном направлении выехали легковая машина и грузовик . Скорость легк машины 60км/ч а с...
Английский язык
Запишите все виды вопросов к каждому из этих предложений (общий, специальный с who, ??льтернативный, вопрос с хвостиком). Перепроверьте на грамотно...