На ферме 120 коров и 121 теленок.для них заготовили силос из расчёта 5636 кг на одну кор??ву и 2485 кг на одного телёнка.Сколько всего силоса заготовили для животных. Составь условие задачи и реши её.
Математика
На ферме 120 коров и 121 теленок.для них заготовили силос из расчёта 5636 кг на одну кор??ву и 2485 кг на одного телёнка.Сколько всего силоса заготовили для животных. Составь условие задачи и реши её.
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