1) Выпишите все возможные значения x 2 lt; |x| lt; 7 _____________________________________ 2) - 14/35 - (-6,1)=...
Математика
1) Выпишите все возможные значения x 2 lt; |x| lt; 7 _____________________________________ 2) - 14/35 - (-6,1)=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (-2;-7) и (2;7) 2) -14/35+6,1=(427-28)/70= =399/70=5,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Джон нарисовал полоску из 11 клеток и укладывает 8 монет по одной в клетку так, чтоб?? между монетами не было пустых клеток . Это можно сделать раз...
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью. первый самолёт был в воздухе 4 ч, второй-6 ч. первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго. какое ...
Математика
На ферме 120 коров и 121 теленок.для них заготовили силос из расчёта 5636 кг на одну кор??ву и 2485 кг на одного телёнка.Сколько всего силоса загот...
Английский язык