СРОЧНО! Помогите решить пожалуйста: Определение производной 1. Найдите мгновенную скорость движения точки, если закон её движения по прямой задан формулой: а) S(t) = 2t - 1; б) S(t) = 4t - 3. 2. Найдите скорость изменения...

Алгебра

СРОЧНО! Помогите решить пожалуйста: Определение производной 1. Найдите мгновенную скорость движения точки, если закон её движения по прямой задан формулой: а) S(t) = 2t - 1; б) S(t) = 4t - 3. 2. Найдите скорость изменения функции f(x) = 2x^2 (два икс в квадрате) в точке x0 = 2 (икс нулевое равно двум) 3. Найдите скорость и ускорение движения точки в момент времени t = 2, если её закон движения по прямой задан формулой S(t) = 2t^2 + 3t. Я ПРОШУ СДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ ЧТО-НИБУДЬ, ВСЁ ДЕЛАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, отдаю все баллы.

Автор: Гость