СРОЧНО! Помогите решить пожалуйста: Определение производной 1. Найдите мгновенную скорость движения точки, если закон её движения по прямой задан формулой: а) S(t) = 2t - 1; б) S(t) = 4t - 3. 2. Найдите скорость изменения...
Алгебра
СРОЧНО! Помогите решить пожалуйста: Определение производной 1. Найдите мгновенную скорость движения точки, если закон её движения по прямой задан формулой: а) S(t) = 2t - 1; б) S(t) = 4t - 3. 2. Найдите скорость изменения функции f(x) = 2x^2 (два икс в квадрате) в точке x0 = 2 (икс нулевое равно двум) 3. Найдите скорость и ускорение движения точки в момент времени t = 2, если её закон движения по прямой задан формулой S(t) = 2t^2 + 3t. Я ПРОШУ СДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ ЧТО-НИБУДЬ, ВСЁ ДЕЛАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, отдаю все баллы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1. а) S(t) = 2t - 1; Механический смысл производной: S`(t) = V(t) S`(t) = 2 б) S(t) = 4t - 3 S`(t) = 4 2 . Найдите скорость и ускорение движения точки в момент времени t = 2, если её закон движения по прямой задан формулой S(t) = 2t^2 + 3t. V(t) = S`(t) = 4t + 3 V(2) = 4*2 + 3 = 11 a(t) = V`(t) = 4
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