Напишите 10 пословиц разных народов о русском языке!(Напишите какого народа эта по??ловица) Срочно!
Обществознание
Напишите 10 пословиц разных народов о русском языке!(Напишите какого народа эта по??ловица) Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСЕ Русские :).................
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