Если A перпендикулярна B и B перпендикулярна C , то А параллейна С Верно ли это утвер??дение ?
Математика
Если A перпендикулярна B и B перпендикулярна C , то А параллейна С Верно ли это утвер??дение ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается незаконченный квадрат,где А и С параллельны.Утверждение верно.
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