Вертолёт летит со скоростью 350км/Ч.На сколько меньше километров он пролетит за 4ч,если его скорость уменьшиться на 50км/Ч?

Математика

Вертолёт летит со скоростью 350км/Ч.На сколько меньше километров он пролетит за 4ч,если его скорость уменьшиться на 50км/Ч?

Автор: Гость