Вертолёт летит со скоростью 350км/Ч.На сколько меньше километров он пролетит за 4ч,если его скорость уменьшиться на 50км/Ч?
Математика
Вертолёт летит со скоростью 350км/Ч.На сколько меньше километров он пролетит за 4ч,если его скорость уменьшиться на 50км/Ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*40=120 км/ч Вот такой ответ
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