Вертолет летит со скоростью 350км/ч. На сколько меньше км. он прилетит за 4 ч. ,если его скорость уменьшиться на 50 км/ч?
Математика
Вертолет летит со скоростью 350км/ч. На сколько меньше км. он прилетит за 4 ч. ,если его скорость уменьшиться на 50 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 350*4 = 1400 км - пролетит со скоростью 350 км/ч 2) 350-50 = 300 км/ч - уменьшенная скорость вертолета 3) 300*4 = 1200 км - пролетит с уменьшенной скоростью 4) 1400-1200 = 200 км - на 200 км меньше пролетит Ответ: на 200 км меньше
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