Вертолет летит со скоростью 350км/ч. На сколько меньше км. он прилетит за 4 ч. ,если его скорость уменьшиться на 50 км/ч?

Математика

Вертолет летит со скоростью 350км/ч. На сколько меньше км. он прилетит за 4 ч. ,если его скорость уменьшиться на 50 км/ч?

Автор: Гость