Весело смотрит стайка лисичек из зелёного мха.Лисички яркого цвета,как морковь.Высокая ножка грибка сразу переходит в зонтик.В середине дрожит росинка.Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы. Надо написать план,и...

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Весело смотрит стайка лисичек из зелёного мха.Лисички яркого цвета,как морковь.Высокая ножка грибка сразу переходит в зонтик.В середине дрожит росинка.Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы. Надо написать план,изложить по нему изложение. Зарание всех благодарю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План: Хитрые грибы Описание Какие они вкусные! Сочинение- Когда я шел я увидел стайку грибов лисичек.Они выглядывали из зеленого мха. Они были такие красивые!Их цвет был ярко оранжевый как морковь.У них была высокая ножка и она сразу переходила в зонтик.В середине дрожит росинка. Как здорово что лисички рано появляются в лесу!Ведь они очень вкусные!
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