Продолжи предложение,Она щебетала
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Продолжи предложение,Она щебетала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она щебетала от яркого солнца и от красивой зари. Она была птицой но только увы крылом помохав она убилась падая с горы. Бедная птица она не хотела убится со сколы.
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