Вымолвил словечко поехала печка,прямо из деревни к царю и царевне имена героев по??огите найти?

Русский язык
Вымолвил словечко поехала печка,прямо из деревни к царю и царевне имена героев по??огите найти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка "По щучьему велению". Емеля.
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