Раскрой скобки . закончи предложение.поставь имя существительное в нужную форму. ??апиши. определи его падеж. 1 падарил фото на (память). 2.вытянулся перед ним в ( струнка).3.поспешили к нам на (выручка).4. попробрва рукой на (...
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Раскрой скобки . закончи предложение.поставь имя существительное в нужную форму. ??апиши. определи его падеж. 1 падарил фото на (память). 2.вытянулся перед ним в ( струнка).3.поспешили к нам на (выручка).4. попробрва рукой на (ощупь).5.ставить всех на одну (доска).6стричь под одну(гребёнка).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Подарили фото на память 2 вытянулся перед ним в струнку 3 поспешил к нам на выручку 4 попробовать рукой на ощупь 5 поставить всех на одну доску 6 стричь под одну гребёнку
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