Раскрой скобки . закончи предложение.поставь имя существительное в нужную форму. ??апиши. определи его падеж. 1 падарил фото на (память). 2.вытянулся перед ним в ( струнка).3.поспешили к нам на (выручка).4. попробрва рукой на (...

Русский язык

Раскрой скобки . закончи предложение.поставь имя существительное в нужную форму. ??апиши. определи его падеж. 1 падарил фото на (память). 2.вытянулся перед ним в ( струнка).3.поспешили к нам на (выручка).4. попробрва рукой на (ощупь).5.ставить всех на одну (доска).6стричь под одну(гребёнка).

Автор: Гость