Номер 3 и 5 посмотрите и объясните
Математика
Номер 3 и 5 посмотрите и объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:5=1(ост.1) 7:5=1(ост.2) 8:5=1(ост.3) 9:5=1(ост.4) 11:5=2(ост.1) 12:5=2(ост.2) 13:5=2(ост.3) 14:5=2(ост.4) 16:5=3(ост.1) 17:5=3(ост.2) 18:5=3(ост.3) 19:5=3(ост.4) 21:5=4(ост.1) 22:5=4(ост.2) 23:5=4(ост.3) 24:5=4(ост.4) пятое не очень понимаю((((
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