Помогите перевести на английский язык."В выходные дни я провожу своё время с семьей . Обычно мы уезжаю загород или ходим на разные концерты . Что касается моих друзей то мы обычно ходим в парк развлечения, участвуем в спортивны...
Английский язык
Помогите перевести на английский язык."В выходные дни я провожу своё время с семьей . Обычно мы уезжаю загород или ходим на разные концерты . Что касается моих друзей то мы обычно ходим в парк развлечения, участвуем в спортивных соревнованиях , разговариваем о наших личных проблемах . Мне очень нравится проводить время со своей семьей и друзьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Usually we leave the countryside or go on various concerts. Concerningmy friends, we usually go to amusement parks, participate in sports, we talk about our personal problems. I enjoy spending time with my family and friends
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