Помогите перевести на английский язык."В выходные дни я провожу своё время с семьей . Обычно мы уезжаю загород или ходим на разные концерты . Что касается моих друзей то мы обычно ходим в парк развлечения, участвуем в спортивны...

Английский язык

Помогите перевести на английский язык."В выходные дни я провожу своё время с семьей . Обычно мы уезжаю загород или ходим на разные концерты . Что касается моих друзей то мы обычно ходим в парк развлечения, участвуем в спортивных соревнованиях , разговариваем о наших личных проблемах . Мне очень нравится проводить время со своей семьей и друзьями

Автор: Гость