Весны,одна,(не) делает,ласточка. Делу,торопливость,(не) помогает Камень,под,вода,??ежачий,(не) течёт Шуба,(не) греет,чужая. Счастье,красота,завянет,(не) обманет. Время,делу,потехе,час,а. Не,труда,вытащишь,без,рыбку,из,пру...

Гость: Гость:

1 ? 2 делу не помогает торопливость? 3 под лежачий камень вода не течёт 4 чужая шуба не греет 5 счастье не обманет красота завянет? 6 время делу, а потехе час 7 без труда не вытащишь и рыбку из пруда