Весны,одна,(не) делает,ласточка. Делу,торопливость,(не) помогает Камень,под,вода,??ежачий,(не) течёт Шуба,(не) греет,чужая. Счастье,красота,завянет,(не) обманет. Время,делу,потехе,час,а. Не,труда,вытащишь,без,рыбку,из,пру...
Математика
Весны,одна,(не) делает,ласточка. Делу,торопливость,(не) помогает Камень,под,вода,??ежачий,(не) течёт Шуба,(не) греет,чужая. Счастье,красота,завянет,(не) обманет. Время,делу,потехе,час,а. Не,труда,вытащишь,без,рыбку,из,пруда,и. Задание: 1) Составь пословицы. 2)Спиши,раскрой скобки. 3)Подчеркни глаголы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ? 2 делу не помогает торопливость? 3 под лежачий камень вода не течёт 4 чужая шуба не греет 5 счастье не обманет красота завянет? 6 время делу, а потехе час 7 без труда не вытащишь и рыбку из пруда
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