Ветка,рябина, рынок,кустик, клен,дубок,дымок,ромашка, игра,рыбешка,клюква. Впиши в ??лфавитном порядке только слова, называющие растения. В записанных словах поставь ударение, подчеркни буквы гласных в безударных слогах. Подчер...
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Ветка,рябина, рынок,кустик, клен,дубок,дымок,ромашка, игра,рыбешка,клюква. Впиши в ??лфавитном порядке только слова, называющие растения. В записанных словах поставь ударение, подчеркни буквы гласных в безударных слогах. Подчеркни ударные слоги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветка, дубок,клён, клюква,кустик, ромашка. Ударения - е, о, ё, ю, у, а. гласные в безударных слогах - ка - буква а, ду - буква у, клён - ?, ва - буква а, тик - буква и,ром - буква о.
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