Видите картинку на этом картинке составте предложение. например на стене есть картинка. только на англиский язык.
Английский язык
Видите картинку на этом картинке составте предложение. например на стене есть картинка. только на англиский язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is my room.My room is beautifull.I have lot of toys
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