Відомо, що дві банки фарби і 3 банки олії коштували 32 грн. Після того, як фарба подешевшала на 50%, а олія подорожчала на 40%, за 6 банок фарби і 5 банок олії заплатили 58 грн. Знайдіть початкову вартість однієї банки фарби й...
Алгебра
Відомо, що дві банки фарби і 3 банки олії коштували 32 грн. Після того, як фарба подешевшала на 50%, а олія подорожчала на 40%, за 6 банок фарби і 5 банок олії заплатили 58 грн. Знайдіть початкову вартість однієї банки фарби й однієї банки олії. решите пожалуйста
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