Відомо, що дві банки фарби і 3 банки олії коштували 32 грн. Після того, як фарба подешевшала на 50%, а олія подорожчала на 40%, за 6 банок фарби і 5 банок олії заплати­ли 58 грн. Знайдіть початкову вартість однієї банки фарби й...

Алгебра

Відомо, що дві банки фарби і 3 банки олії коштували 32 грн. Після того, як фарба подешевшала на 50%, а олія подорожчала на 40%, за 6 банок фарби і 5 банок олії заплати­ли 58 грн. Знайдіть початкову вартість однієї банки фарби й однієї банки олії. решите пожалуйста

Автор: Гость