СРОЧНО.Некоторый прибор состоит из трёх блоков. Если в работе одного из блоков происходит сбой, прибор отключается. Вероятность сбоя в течении года для первого блока составляет 0,2, для второго блока – 0,3, а для третьего бл...

Алгебра
СРОЧНО.Некоторый прибор состоит из трёх блоков. Если в работе одного из блоков происходит сбой, прибор отключается. Вероятность сбоя в течении года для первого блока составляет 0,2, для второго блока – 0,3, а для третьего блока – 0,1. Какова вероятность, что в течение года произойдёт хотя бы одно отключение данного прибора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разве не просто всё сложить? 0.2+0.3+0.1=0.6 Спасибо и лучший ответ не забудь)
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