Помогите составить 5-7 придложений к слову тюльпан.

Русский язык
Помогите составить 5-7 придложений к слову тюльпан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие красивые тюльпаны стоят в вазе ! На восьмое марта мальчики в школе дарили розовые тюльпаны Я подарила бабушке красивый букет тюльпанов Тюльпаны любит моя мама и я . Утром я пойду в цветочную лавку за букетами для моих бабушек
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