Сколько тесьмы нужно купить для обшивки скатерти ,площадь которой равна 8м в квадрате а длина 4 м?
Математика
Сколько тесьмы нужно купить для обшивки скатерти ,площадь которой равна 8м в квадрате а длина 4 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S равна произведению сторон, следовательно если одна сторона 4 м, то вторая 8:4=2м Тесьмы нужно по периметру скатерти. Р=4+4+2+2=12м. Тесьмы нужно 12 метров.
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