Сколько тесьмы нужно купить для обшивки скатерти ,площадь которой равна 8м в квадрате а длина 4 м?

Математика

Сколько тесьмы нужно купить для обшивки скатерти ,площадь которой равна 8м в квадрате а длина 4 м?

Автор: Гость