Функция У=2 (х+1)составьте таблицу для -3 lt;х lt;3сшагом равным 1 ,по таблице найдитезн??чения функции соответствующие аргумента -2;2;0
Математика
Функция У=2 (х+1)составьте таблицу для -3 lt;х lt;3сшагом равным 1 ,по таблице найдитезн??чения функции соответствующие аргумента -2;2;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Преобразуем функцию У = 2х+2 Составляем таблицу параметров Там же и ответы на другие вопросы
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