Образуйте от данных слов новые с помощью морфем, данных в скобках. Готов(под-. -к-); ключ(вы-, -a-, -тель); пар(-ил-, -к-)
Русский язык
Образуйте от данных слов новые с помощью морфем, данных в скобках. Готов(под-. -к-); ключ(вы-, -a-, -тель); пар(-ил-, -к-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подготовка выключатель парилка многообразный листопад круглогодичный
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