Образуйте от данных слов новые с помощью морфем, данных в скобках. Готов(под-. -к-); ключ(вы-, -a-, -тель); пар(-ил-, -к-)

Русский язык

Образуйте от данных слов новые с помощью морфем, данных в скобках. Готов(под-. -к-); ключ(вы-, -a-, -тель); пар(-ил-, -к-)

Автор: Гость