Кто построил первую в мире электростанцию?
Физика
Кто построил первую в мире электростанцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая в мире промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт была запущена 27 июня 1954 года в СССР, в городе Обнинск, расположенном в Калужской области
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