Відредагуйте реченя він самий найкращий у групі

Українська мова
Відредагуйте реченя він самий найкращий у групі
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Він найліпший у групі.
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